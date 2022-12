Star Wars Jedi: Fallen Order sera bientôt offert aux joueurs PlayStation Plus

La liste des jeux offerts avec le PlayStation Plus en janvier 2023 a fuité et l’un d’entre eux sera Star Wars Jedi: Fallen Order. La nouvelle année va bien commencer pour les joueurs, surtout que ce ne sera pas le seul titre.

La fuite dévoilant les jeux PlayStation Plus offerts en janvier 2023 vient de Billbil-kun, un leaker qui arrive à chaque fois à mettre la main sur les contenus qui seront proposés. Il arrive aussi à connaitre la liste en avance pour d’autres boutiques, comme l’Epic Games Store.

Le premier jeu offert sera donc Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4 et PS5). À la fin de l’épisode III : La Revanche des Sith, après l’exécution de l’Ordre 66 par le Sénateur Palpatine, l’Ordre Jedi est réduit à néant et l’Empire prend le pouvoir .Vous n’êtes qu’un Padawan Jedi, mais vous êtes le seul survivant de l’Ordre, ce qui fait de vous son seul espoir. Rassemblez les morceaux de votre passé brisé et terminez votre entraînement de Jedi. Développez de puissantes capacités de la Force et maîtrisez l’art du sabre laser pour mener à bien votre mission : reconstruire l’Ordre Jedi. Luttez pour garder une longueur d’avance sur l’Empire et ses Inquisiteurs, tirez profit de votre entraînement pour aborder stratégiquement tous vos combats, et explorez les zones les plus lointaines de la galaxie Star Wars, où vous croiserez une multitude de nouveaux personnages, créatures, ennemis et droïdes.

Pour rappel, la suite du jeu, à savoir Star Wars Jedi: Survivor, sortira le 17 mars prochain sur PlayStation 5, ainsi que sur Xbox Series X/S et PC.

Les deux autres jeux offerts avec le PlayStation Plus le mois prochain sera Fallout 76 et Axiom Verge 2. Les titres seront disponibles dès le 3 janvier.