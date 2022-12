Star Wars Jedi: Survivor, une date de sortie et une affiche avant le gameplay

Star Wars Jedi: Survivor se détaille un peu plus avec une date de sortie, une affiche et une présentation prochaine avec une bande-annonce. Le jeu de Respawn Entertainment et Electronic Arts, qui a déjà été officialisé, se veut la suite de Fallen Order.

La date de sortie pour Star Wars Jedi: Survivor sera le 16 mars 2023… si l’on en croit Steam. En effet, la boutique en ligne a affiché puis supprimé cette date. Pour leur part, Respawn Entertainment et Electronic Arts n’ont pas encore officialisé la date exacte, si ce n’est que ce sera pour 2023. Mais étant donné que cela vient de Steam et que la boutique a retiré l’information (parce qu’il s’agit d’une donnée non encore publique), on peut se douter que ce sera le bon créneau de sortie.

Suite à cette gaffe, une affiche pour le jeu a été publiée. On apprend également qu’une bande-annonce sera diffusée à l’occasion des Game Awards qui se tiendront dans le 8 décembre. Ce sera dans la nuit du 8 au 9 décembre en Europe étant donné le fuseau horaire.

The journey continues… Experience the action-packed gameplay of Star Wars Jedi: Survivor @thegameawards – streaming live Dec. 8: https://t.co/1zOZ1Piywh #StarWarsJediSurvivor pic.twitter.com/g2mabUWVXy — EA Star Wars (@EAStarWars) December 5, 2022

L’histoire se déroule cinq ans après les événements de Star Wars Jedi : Fallen Order. Survivor fait revenir Cal Kestis en tant que chevalier Jedi avec plus de capacités de Force et de styles de combat au sabre laser. Les bonus de précommande et de luxe contiennent également des cosmétiques pour un blaster que Cal portera dans ce jeu.