PlayStation Plus Extra/Premium : plusieurs jeux vont quitter le catalogue en janvier et février

Les abonnés avec l’offre PlayStation Extra ou Premium doivent s’attendre à voir plusieurs jeux quitter le catalogue en janvier et février 2023. Autant dire qu’il préférable d’en profiter pendant encore quelques jours/semaines avant de les voir disparaitre.

Voici les différents jeux qui quitteront l’offre PlayStation Extra à compter du 17 janvier 2023 :

Bound by Flame

The Council

Electronic Super Joy

JumpJet Rex (États-Unis uniquement)

The Last Tinker City of Colours

Leo’s Fortune

Masters of Anima

Seasons After Fall

Shiness The Lightening Kingdom

Space Hulk Tactics

Et voici la liste des titres qui quitteront le catalogue le 21 février 2023 :

Agatha Christie The ABC Murders

The Book of Unwritten Tales 2

Grand Theft Auto Vice City The Definitive Edition

Rad Rogers (États-Unis uniquement)

Sine Mora EX

SkyDrift Infinity

Sparkle Unleashed (PlayStation Plus Premium)

The Turing Test

À noter que le jeu Enigmatis The Ghosts of Maple Creek est également listé. Il quittera le catalogue, mais il n’y a pas encore une date précise. Janvier ou février ? Il faut attendre davantage d’informations de la part de Sony.

Pour rappel, Sony propose (et retire) tous les mois de nouveaux jeux avec le PlayStation Plus. Ceux de décembre sont à retrouver sur cet article pour l’abonnement Essentiel et sur cet article pour les abonnements Extra/Premium.