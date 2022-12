Twitter : l’Europe lance un avertissement à Elon Musk après la suspension de compte de journalistes

Vera Jourova, la vice-présidente de la Commission européenne, a jugé « inquiétante » la suspension par Twitter de comptes de journalistes et a averti le patron du réseau social, Elon Musk, qu’il y aurait bientôt des sanctions applicables dans le cadre de la nouvelle législation européenne.

« Les nouvelles concernant la suspension arbitraire de journalistes sur Twitter sont inquiétantes », a tweeté Vera Jourova, chargée des valeurs et de la transparence au sein de l’exécutif européen. Elle a rappelé que la loi sur les services numériques — qui devrait s’appliquer aux géants de la tech à l’été prochain — « exige le respect de la liberté des médias et des droits fondamentaux ». Elle ajoute : « Elon Musk devrait en être conscient. Il y a des lignes rouges. Et des sanctions, bientôt ».

Elle a aussi affirmé que le Media Freedom Act, un projet de règlement actuellement en discussion destiné à protéger la liberté de la presse et le pluralisme des médias, renforcerait la législation européenne.

Twitter a suspendu aujourd’hui les comptes de plusieurs journalistes qui couvraient le réseau social et son nouveau propriétaire Elon Musk. Parmi eux figurent des employés de médias comme CNN, le New York Times, ou le Washington Post, d’autres étant des journalistes indépendants.

Fin novembre, le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, avait déjà averti Elon Musk qu’il devrait « significativement augmenter les efforts » pour se conformer aux règles de l’Union européenne, après l’annonce par ce réseau social du rétablissement en masse de comptes bannis et de la fin de la lutte contre la désinformation sur le Covid-19.