C’est un avertissement sans frais. Le commissaire européen Thierry Breton vient de rappeler à Elon Musk, nouveau patron de Twitter, qu’il reste un « énorme travail à faire » avant que le réseau social ne rentre dans les clous du DSA (Digital Services Act), la nouvelle règlementation du numérique en Europe. En vrac, le député européen soutient que Twitter « devra mettre en œuvre des politiques d’utilisation transparentes, renforcer considérablement la modération du contenu et lutter contre la désinformation ». Le non respect des règles du DSA pourraient valoir à Twitter un bannissement du territoire européen, une perspective sans doute cauchemardesque pour Musk (Twitter dispose de 45 millions de membres européens), même si les premières sanctions ne tomberaient pas avant 2024 au plus tôt.

I welcome @elonmusk's intent to get Twitter 2.0 ready for the #DSA🇪🇺

Huge work ahead still — as Twitter will have to implement transparent user policies, significantly reinforce content moderation and tackle disinformation.

Looking forward to seeing progress in all these areas. pic.twitter.com/Nc7sGlb9YL

— Thierry Breton (@ThierryBreton) November 30, 2022