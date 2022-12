La série God of War est officiellement annoncée par Amazon Prime Video

Il y aura bel et bien une série God of War basée sur la célèbre franchise de jeu vidéo, et c’est Amazon Prime Video qui proposera le programme. Le diffuseur a officialisé aujourd’hui le projet.

Amazon propose une série God of War

Le fait qu’une série God of War existe n’est pas réellement une surprise. En effet, il y avait déjà eu des informations ici et là concernant la mise en place du projet, notamment des discussions avec Sony Pictures Television et PlayStation Productions. Pour rappel, les jeux viennent de Santa Monica Studio, une société qui appartient à Sony. Son dernier titre est God of War: Ragnarök, qui a vu le jour le mois dernier sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

La série suivra Kratos, le Dieu de la Guerre, qui, après s’être exilé de son passé sanglant dans la Grèce antique, raccroche ses armes pour toujours dans le royaume nordique de Midgard. Lorsque sa femme bien-aimée meurt, Kratos entreprend un dangereux voyage avec son fils pour répandre ses cendres du plus haut sommet — la dernière volonté de sa femme. Kratos se rend vite compte que le voyage est une quête épique déguisée, qui mettra à l’épreuve les liens entre le père et le fils, et obligera Kratos à affronter de nouveaux dieux et monstres pour le destin du monde.

God of War is coming. pic.twitter.com/GzbyutRO2k — Prime Video (@PrimeVideo) December 14, 2022

Ce sera une série live-action, c’est-à-dire en prises de vue réelles et non en animation. Il n’y a pas encore d’informations sur le casting, tout comme il n’y a pas de date de sortie.

À noter par ailleurs que Cory Barlog, qui est le réalisateur du jeu God of War de 2018 et le directeur créatif de Ragnarök, sera un producteur exécutif de la série. « C’est une équipe formidable avec laquelle j’ai pu travailler sur ce projet. J’ai hâte que vous en voyiez plus, mais ça va prendre du temps », a-t-il tweeté.