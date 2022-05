Sony annonce des séries Horizon, God of War et Gran Turismo basées sur ses jeux

Les jeux Horizon, God of War et Gran Turismo vont devenir des séries TV. Sony a fait l’annonce auprès de ses investisseurs lors d’une série de questions/réponses avec Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment. Celui-ci a également promis une accélération dans la production de PlayStation 5.

Des séries Sony basées sur les jeux PlayStation

La série Horizon verra le jour sur Netflix. Ce sera du côté d’Amazon Prime Video pour God of War. Quant à Gran Turismo, le nom du diffuseur n’a pas encore été annoncé. Malheureusement, Sony ne donne pas d’information supplémentaire sur ses séries. Il n’y a aucun détail sur l’avancée sur projet, sur le casting, sur l’histoire ou la date de sortie. Nous ne savons même pas lequel des trois programmes sera le premier à sortir.

On notera en tout cas que Sony n’a pas choisi une plateforme en particulier pour ses séries. Le groupe ne semble pas avoir de préférence. Il faut dire qu’il ne dispose pas de sa propre plateforme de streaming, contrairement à Netflix, Amazon ou Disney. Du coup, le groupe doit travailler avec des partenaires.

Pour rappel, une autre série tirée d’un jeu vidéo est en préparation, il s’agit de The Last of Us. Elle est en cours de tournage et sera diffusée (normalement) en 2023 sur HBO. Il y a également une série Twisted Metal en préparation, prévue pour le coup sur la plateforme de streaming Peacock.

Sony continue de montrer son envie de se pencher sur l’industrie du cinéma et des séries. Plusieurs programmes sont en développement et récemment, Sony a proposé le film Uncharted au cinéma avec Tom Holland dans le rôle principal. Uncharted est à la base une franchise de jeux vidéo développée par Naughty Dog et éditée par Sony.