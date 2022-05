PlayStation 5 : la production va s’accélérer, promet Sony

Acheter une PlayStation 5 n’est toujours pas simple en 2022, mais Sony assure que la production va s’accélérer, ce qui devrait faire plaisir aux joueurs qui cherchent toujours à mettre la main sur un exemplaire.

Le stock de PS5 devrait s’améliorer

« Nous prévoyons de nouvelles augmentations importantes de la production de consoles, ce qui nous amènera à des niveaux de production jamais atteints auparavant », a déclaré Jim Ryan, le patron de Sony Interactive Entertainment, lors d’un rendez-vous avec les investisseurs de l’entreprise au sujet de la PlayStation 5. Il a souligné que les confinements en Chine à cause du Covid-19 continuent de créer une incertitude dans la chaîne d’approvisionnement. Mais il pense que « les choses s’améliorent définitivement », ce qui est là encore une bonne nouvelle pour les joueurs.

Sony s’attend à vendre 18 millions de PS5 au cours de son année fiscale en cours (qui se termine en mars 2023). En comparaison, le groupe a vendu 11,5 millions exemplaires de sa nouvelle console durant l’année fiscale qui s’est terminée en mars 2022. La hausse de 57% montre que Sony est positif sur l’avenir.

La PS5, qui a été mise en vente en novembre 2020, s’est moins bien vendue que la PS4 au cours de sa deuxième année, en raison de la pénurie de composants. Mais elle devrait combler l’écart au cours de la troisième année et dépasser la base d’installation de la PS4 l’année suivante.

Les jeux sont également importants

Jim Ryan a par ailleurs parlé des jeux, notant que Sony ne se focalise plus seulement sur les jeux solo uniquement disponibles sur sa plateforme. Le dirigeant fait savoir que de nouveaux titres vont arriver sur PC et mobiles. Dans le même temps, les jeux PS4 et PS5 devraient représenter plus des deux tiers des sorties cette année, là où les jeux PC et mobiles représenteront près de la moitié des nouveaux titres en 2025. « Les initiatives visant à élargir notre public auront un effet fondamental sur la forme de notre portefeuille de jeux », a indiqué le dirigeant.

Un dernier point évoqué a été le métavers. « Il y aura beaucoup, beaucoup de joueurs individuels qui préféreront profiter des jeux de la manière dont ils y ont joué au cours des 30 dernières années ou plus », estime Jim Ryan. Le responsable ne semble donc pas réellement intéressé pour se pencher sur le métavers.