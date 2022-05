Sony a vendu 19,3 millions de PlayStation 5 depuis le lancement

Sony annonce aujourd’hui avoir vendu 19,3 millions de PlayStation 5 depuis le lancement de la console en novembre 2020. Il y a eu deux millions d’exemplaires vendus au quatrième trimestre de 2021, contre 3,3 millions à la même période un an plus tôt.

La PS5 reste derrière la PS4

Les ventes de PlayStation 5 ont été recul de près de 40% en l’espace d’un an, mais il y a fort à parier que la demande est bien là. Le problème vient de la production. Sony connaît les mêmes soucis que les autres entreprises pour ce qui est des puces, avec la pénurie qui n’aide pas à produire assez d’exemplaires de consoles.

En soi, la PS5 fait moins bien que la PS4, cette dernière ayant connu 3,1 millions de ventes supplémentaires à la même période dans son existence. Mais Sony avait déjà dit s’y attendre à cause de la pénurie des composants.

La société peut se consoler au niveau des jeux avec 70,5 millions de titres PS4 et PS5 vendus au quatrième trimestre de 2021, contre 61,4 millions un an plus tôt. Le total comprend 14,5 millions de jeux venant de studios appartenant à Sony, contre 7,9 millions au troisième trimestre.

Dans l’ensemble, la division jeux et services de réseaux a gagné 665 milliards de yens (4,84 milliards d’euros) au quatrième trimestre de 2021, en légère hausse par rapport à l’année précédente. Les ventes pour l’ensemble de l’année 2021 sont restées stables, en hausse de seulement 2% par rapport à 2020, et les bénéfices ont également peu changé.