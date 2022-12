Sony rend disponible Android 13 pour plusieurs smartphones Xperia

Sony commence (sérieusement) à proposer Android 13 pour ses smartphones. Le constructeur avait commencé le mois dernier avec son Xperia 1 XV et voilà qu’il continue aujourd’hui avec d’autres modèles.

Sony Xperia 5 IV

Android 13 est maintenant disponible pour les Xperia 5 IV, Xperia Pro-I, Xperia 1 III et Xperia 5 III. On peut se douter que d’autres suivront au fil des semaines et mois, mais il n’y a pas encore une liste.

Le Xperia 5 IV a pour le moment le droit à Android 13 en Asie du Sud-Est et au Japon. Les propriétaires de l’appareil compact de Sony peuvent identifier la nouvelle mise à jour par le numéro de build 64.1.A.0.857 (Asie)/64.1.C.0.90 (NTT Docomo/Japon). La version inclut les correctifs de sécurité Android de décembre 2022. Il n’est pas encore précisé quand les modèles des autres régions pourront en profiter.

D’autre part, la mise à jour pour le Xperia 1 III a pour numéro de build 61.2.A.0.382, celle pour le Xperia 5 III est numérotée 61.2.A.0.381 et celle pour le Xperia Pro-I a pour build 61.2.F.0.147. Les trois smartphones ont les mises à jour de sécurité de novembre 2022 et non décembre, sans que l’on sache réellement pourquoi. Et comme pour le Xperia 5 IV, le déploiement d’Android 13 concerne pour le moment l’Asie. L’Europe et les autres régions doivent patienter pour avoir la version équivalente.