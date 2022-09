Sony vient de dévoiler l’Xperia 5 IV, un smartphone aux caractéristiques très proches de l’Xperia 1 IV, mais dans un format plus léger et « compact » (notion relative ici puisque l’on parle tout de même d’une dalle de 6,1 pouces). Cela signifie aussi que les spécifications restent très haut de gamme, soit un écran OLED Full HD+, 21:9, 120 Hz, HDR, IP65/68 et 6,1 pouces (finie la 4K qui ne servait à rien sinon à pomper de l’autonomie), un processeur Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 8 Go de RAM, 256 Go de stockage (+ microSD jusqu’à 1 To), le NFC, la connexion Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6, la prise en charge des fichiers Hi-res et 360 Reality et une batterie de 5000 mAh avec recharge rapide 30 W (mais plus de chargeur et de câble fourni avec l’appareil).

Le bloc photo Exmor RS embarque trois capteurs dont un grand angle 12 megapixels (f/1,7), un ultra grand angle 12 megapixels encore (f/2,2, eq. 16 mm) et enfin un téléobjectif 12 megapixels toujours (f/2,4, eq. 60 mm). Le suivi AF/AE est de la partie tout comme le mode rafale, mais l’appareil perd le zoom optique continu de l’Xperia 1 IV. Le tarif de l’Xperia 5 IV est fixé à 1049 euros.

L’Xperia 1 IV est disponible à la vente chez Amazon.

