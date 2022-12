Avalonia l’étrange voyage, qui a zappé le cinéma en France, arrivera avant Noël sur Disney+

Avalonia l’étrange voyage, le nouveau film Disney, a maintenant a une date de sortie en streaming sur Disney+ en France : ce sera le 23 décembre 2022. Pour rappel, ce film a zappé sa sortie au cinéma dans l’Hexagone.

Voici le synopsis du nouveau film d’animation des studios Disney :

Les Clade, une famille d’explorateurs légendaires, découvrent un monde inexploré, plein de dangers et peuplé de créatures fantastiques. Ils sont aidés dans leur quête d’un blob espiègle et de leur chien à trois pattes. Hélas, les querelles entre ses différents membres menacent de faire échouer cette nouvelle mission, qui est — de loin — la plus cruciale.

Disney France avait décidé de ne pas sortir Avalonia l’étrange voyage au cinéma, contrairement aux autres pays. Cela s’explique par la chronologie des médias. Cette loi française impose un délai entre la sortie au cinéma et la sortie en streaming. Le délai est de 17 mois (15 mois pour Netflix parce que le groupe investit davantage dans la création française). Ainsi, une sortie au cinéma en cette fin d’année aurait signifié une arrivée sur Disney+ au printemps 2024. Et cette chronologie des médias commence à agacer Disney France, qui a déjà annoncé étudier chaque sortie au cas par cas. Certains films sortiront au cinéma (comme Black Panther : Wakanda Forever) et d’autres débarqueront directement sur Disney+.

Malheureusement pour Disney, Avalonia l’étrange voyage est un échec total dans les autres pays (plus d’informations dans cet article). Ce n’était pas arrivé depuis des années. Il faut dire que le marketing a été quasi inexistant, ce qui a pas aidé.

Rendez-vous donc le 23 décembre 2022 pour découvrir Avalonia l’étrange voyage sur Disney+ en France.