Avalonia, l’étrange voyage est le plus gros flop de Disney depuis… toujours ?

Avalonia, l’étrange voyage vient de sortir en salles dans le monde entier (sauf… en France) et les recettes sont absolument catastrophiques, sachant que le film d’animation de Disney a bénéficié d’un lancement lors du week-end de Thanksgiving. Sur 3 jours (du vendredi au dimanche), le film a engrangé à peine 12 millions de dollars sur le territoire américain, et sa seconde place au box office US ne suffira sans doute pas à consoler les dirigeants de Disney. Sur les 5 jours de Thanksgiving (week-end compris donc), c’est à peine mieux avec des recettes de 18,8 millions de dollars. Plus cruel encore, les recettes à l’international atteignent à peine les 9,4 millions de dollars; du jamais vu pour une production Disney juste avant les fêtes !

Ces résultats médiocres devraient faire perdre beaucoup d’argent à Disney, car la production du film aurait tout de même coûté pas moins de 185 millions de dollars. On voit mal en l’état comment la firme aux grandes oreilles pourrait rentrer dans ses frais sachant que le second week-end d’exploitation (et les suivants) voient généralement une baisse de la fréquentation et donc des recettes (entre -30 et -40% en moyenne). Certes, il est en partie possible d’expliquer ce fiasco par le raccourcissement du délai entre la sortie en salles et en streaming aux US (de 90 à 40 jours), qui pousse sans doute nombre de spectateurs à attendre la sortie sur la plateforme Disney+, mais ce seul élément ne suffit pas à expliquer un tel naufrage. L’histoire d’une famille de colons en vadrouille sur une planète étrange n’a peut-être pas motivé les foules, sachant que les trailers diffusés par Disney ne donnent pas vraiment l’impression que le film porte en lui de vrais enjeux…

A noter enfin qu’Avalonia, l’étrange voyage est directement disponible sur Disney + en France, une particularité unique que l’on doit indirectement à la chronologie des médias.