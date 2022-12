Returnal : des besoins en RAM gargantuesques pour la version PC

L’excellent et très exigeant Returnal arrive bientôt sur PC. Lors des derniers Game Awards, un trailer a confirmé que le jeu du studio Housemarque, jusqu’ici uniquement disponible sur PS5, sera disponible dès le début de l’année 2023 sur les PC équipés du système d’exploitation Windows. Le portage de cette version a été assuré par le studio britannique Climax Studios et les contenus additionnels (Tour de Sisyphe par ex.) ne seront bien sûr pas oubliés.

La surprise un peu irritante de cette chouette annonce concerne la configuration « recommandée », qui réclame pas moins de … 32 Go de RAM ainsi qu’un GPU NVIDIA RTX 2070 SUPER (8 Go) ou AMD RX 6700 XT (12 Go). C’est énorme (le monstre Flight Simulator ne réclame que 16 Go), et cela prouve s’il fallait encore encore en faire la démonstration que les jeux consoles sont véritablement hyper bien optimisés pour leur support.

Alors certes, la config minimale ne demande pas plus de 16 Go de RAM et un GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go) ou AMD Radeon RX 580 (8 Go) mais l’on risque fort alors de ne plus bénéficier d’un rendu technique équivalent à celui de la version PS5. A noter que le jeu prend de la place (60 Go de capacité de stockage libre) et qu’un SSD est chaudement recommandé.