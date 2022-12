PlayStation VR 2 : les précommandes sont ouvertes !

Sony vient de lancer les précommandes de son PlayStation VR2, seconde génération du casque de réalité virtuelle. Le casque sera livré avec deux manettes PlayStation VR2 Sense, des écouteurs stéréo (avec trois paires d’embouts) et tout ce qu’il faut comme câbles pour la recharge et la connexion entre le PSVR 2 et la PS5 (obligatoire pour jouer bien sûr). Le prix reste fixé à 599,99 euros. Une station de recharge pour manettes est vendus séparément au prix de 49,99 euros. Un pack incluant le PSVR 2 et le jeu Horizon Call of the Mountain est proposé à 659,99 euros. Les dates de livraison sont un peu fluctuantes : Sony indique une fourchette entre le 22 et le 28 février 2023.

Pour rappel, le PSVR 2 est un casque VR équipé de deux lentilles pancake avec dalles OLED 2,5 K (2 000 x 2 040 pixels par œil), un FoV de 110° et une fréquence d’affichage entre 90 et 120 Hz. Les manettes Sense tout comme le casque embarquent un moteur haptique sophistiqué permettant d’accroitre l’immersion. La fonction d‘eye-tracking est présente, principalement pour le rendu fovéal (amélioration du rendu sur la zone regardée par le joueur).

Malheureusement, un fil USB-C est toujours nécessaire pour établir la connexion avec la PS5. A noter qu’au lancement du casque, une douzaine de titres seront disponibles (la plupart d’ailleurs déjà disponibles sur SteamVR ou sur le Quest Store) et qu’aucun des jeux de l’actuel PSVR ne sera compatible avec le nouveau casque.