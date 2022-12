Normandie : forte suspicion d’une cyberattaque après des pannes informatiques

Le conseil régional de Normandie a été victime de pannes informatiques de grande ampleur. Cela pousse la région à penser qu’il s’agit d’une cyberattaque, bien que ce ne soit pas encore confirmé à ce stade.

Le compte Twitter officiel de la région Normandie a évoqué cette possible cyberattaque la visant :

La @RegionNormandie a constaté des dysfonctionnements informatiques depuis la nuit dernière. Une #cyberattaque est suspectée.

➡️ Un cellule de crise est mobilisée afin que les services essentiels soient maintenus. pic.twitter.com/IiwVIIu4AF — Région Normandie (@RegionNormandie) December 9, 2022

Séparément, le conseil régional dit avoir une forte suspicion qu’il s’agit d’une cyberattaque et que les pannes ne sont pas anodines. Mais il reconnait dans le même temps qu’il n’y a pas une confirmation. En l’état, tous les accès au réseau informatique sont bloqués.

Les cyberattaques se sont multipliées ces dernières semaines contre des établissements publics et collectivités territoriales françaises, la plus récente ayant visé le week-end dernier le centre hospitalier de Versailles, victime du ransomware Lockbit. En août, l’hôpital de Corbeil-Essonnes avait déjà essuyé une telle attaque, suivie d’une demande de rançon de dix millions de dollars. Fin novembre, c’était la région Guadeloupe qui avait porté plainte après une cyberattaque de grande ampleur. La ville de Caen fin septembre, le département de Seine-Maritime en octobre et celui de Seine-et-Marne en novembre figurent aussi parmi les victimes.