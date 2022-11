La Guadeloupe subit une cyberattaque de grande ampleur

C’est au tour de la Guadeloupe de subir une cyberattaque, avec celle-ci qui est annoncée comme étant de « grande ampleur ». Cela a obligé la région à interrompre tous ses réseaux informatiques pour protéger ses données.

Voici ce que la région Guadeloupe indique concernant la cyberattaque :

La région Guadeloupe victime d’une cyberattaque de ses réseaux informatiques. Le conseil régional subit actuellement une attaque informatique de grande ampleur. Par mesure de sécurité, tous les réseaux informatiques ont été interrompus afin de protéger les données et un diagnostic est en cours. La collectivité reste fortement mobilisée avec l’aide d’un cabinet spécialisé, afin de limiter les conséquences de cette attaque, et met tout en œuvre pour rétablir les systèmes dans les meilleurs délais. La Direction des systèmes d’information collabore étroitement avec la CNIL, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), la Police nationale et la gendarmerie. Un plan de continuité des services est mis en place pour assurer les missions de service public.