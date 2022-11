Le département de Seine-et-Marne est touché par une cyberattaque

Un mois après le département de Seine-Maritime, c’est au tour de celui de la Seine-et-Marne d’être visé par une cyberattaque de grande ampleur, paralysant ses services informatiques depuis dimanche, a annoncé la collectivité.

Une cyberattaque vise la Seine-et-Marne

« Depuis ce dimanche 6 novembre, le Département de Seine-et-Marne subit une attaque informatique d’envergure. Les services numériques ne sont plus opérationnels », a déclaré le département dans un communiqué sur Twitter. « Une première phase d’identification des systèmes corrompus est actuellement en cours pour évaluer les préjudices, limiter les conséquences de cette attaque et rétablir nos capacités d’agir. La collectivité a été contrainte de couper ses réseaux afin de protéger les données et isoler son système informatif », ajoute le communiqué. Aucune rançon n’a été demandée pour l’heure.

Les 14 Maisons départementales des solidarités (MDS) et les 5 000 agents territoriaux sont affectés. Les équipes estiment un retour complet à la normale d’ici six semaines. « L’objectif du président (Jean-François Parigi) est que les Seine-et-marnais et surtout ceux en difficulté accompagnés au quotidien par les services du département soient le moins touchés par cette cyberattaque », a ajouté le département.

Le conseil départemental est notamment chargé du versement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), du RSA (revenu de solidarité active) et de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa). Les administrés et partenaires sont appelés à joindre leurs interlocuteurs habituels sur leur téléphone portable, les e-mails et les téléphones fixes étant inaccessibles.

Le département s’ajoute à la liste des entités locales touchées ces dernières semaines par des attaques informatiques, après l’hôpital de Corbeil-Essonnes en août, la ville de Caen fin septembre et le département de Seine-Maritime en octobre. En Essonne, une rançon de 10 millions de dollars, ramenée ensuite à un ou deux millions de dollars, avait été demandée au centre hospitalier.