Microsoft envisage une application tout-en-un pour la recherche, la messagerie, les achats et plus

Microsoft a bien envie de proposer une application regroupant plusieurs éléments, dont la recherche sur Internet, une messagerie, des achats ou encore des informations. Le projet de « super app » est en réflexion, selon The Information.

Satya Nadella, le patron de Microsoft, a demandé aux équipes de Microsoft de mieux intégrer Bing, le moteur de recherche de l’entreprise, dans d’autres services et applications, tels que Microsoft Teams et Outlook, afin de mettre en place les bases de l’application tout-en-un.

Microsoft n’est pas une entreprise entièrement orientée vers le consommateur, la majeure partie de son activité provenant de la vente de logiciels et des ventes aux entreprises. Microsoft a fait part cependant de ses ambitions de devenir plus proche du grand public, en offrant des services directement aux clients, comme la potentielle application tout-en-un.

Cette idée n’est en soi pas nouvelle. Le modèle actuel est WeChat en Chine. WeChat fait tout : la messagerie, les jeux, les réseaux sociaux, les actualités, le transfert d’argent, la facturation groupée, les flux en direct, la recherche, les mini-programmes, l’achat de biens et de services, le marketing, et même l’endroit où il est possible d’avoir une assistance clientèle de diverses entreprises.

Par le passé, Microsoft n’a pas réussi à acquérir de grandes applications et plateformes de réseaux sociaux comme TikTok et Pinterest, qui auraient pu faire partie des plans plus larges de l’entreprise.