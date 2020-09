TikTok rejette l’offre de rachat de Microsoft et se tourne vers Oracle

Microsoft ne mettra pas la main sur TikTok. ByteDance, la maison mère du réseau social, a rejeté l’offre de la société derrière Windows. Un autre groupe l’intéresse davantage, à savoir Oracle.

Dans un communiqué, Microsoft indique :

ByteDance nous a fait savoir aujourd’hui qu’ils ne vendraient pas les activités américaines de TikTok à Microsoft. Nous sommes convaincus que notre proposition aurait été bonne pour les utilisateurs de TikTok, tout en protégeant les intérêts de la sécurité nationale. Pour ce faire, nous aurions apporté des changements importants pour garantir que le service réponde aux normes les plus élevées en matière de sécurité, de respect de la vie privée, de sécurité en ligne et de lutte contre la désinformation, et nous avons clairement énoncé ces principes dans notre déclaration du mois d’août. Nous attendons avec impatience de voir comment le service évoluera dans ces domaines importants.