Les États-Unis vont refermer les poursuites contre la directrice financière de Huawei

La justice américaine s’apprête à refermer définitivement les poursuites contre la directrice financière de Huawei, Meng Wanzhou, au cœur d’une crise majeure entre la Chine et le Canada, selon des documents judiciaires consultés par l’AFP.

Conformément à un accord conclu en septembre 2021, des procureurs ont demandé cette semaine l’abandon des poursuites contre la fille du fondateur de Huawei, qui a passé trois ans assignée à résidence à Vancouver. « En l’absence de violations connues des termes de l’accord, le gouvernement demande de révoquer l’acte d’accusation » contre Meng Wanzhou, ont-ils écrit à une juge fédérale de New York qui doit formellement entériner cette requête.

Le 1er décembre 2018, lors d’une escale au Canada, la responsable de Huawei avait été arrêtée à la demande des autorités américaines. Inculpée pour « fraude bancaire », Meng Wanzhou était accusée d’avoir menti pour contourner les sanctions américaines contre l’Iran. Un délit passible de plus de 30 ans de prison aux États-Unis, vers lesquels elle était menacée d’extradition. Quelques jours après son arrestation, la Chine arrêtait à son tour deux Canadiens et les accusait d’espionnage, une mesure alors largement perçue comme des représailles.

Meng Wanzhou et les deux Canadiens n’ont regagné leurs pays respectifs qu’après la conclusion d’un accord entre la justice américaine et la responsable de Huawei, dans lequel elle a reconnu avoir fait de « fausses déclarations ». En échange, les États-Unis avaient suspendu jusqu’au 1er décembre 2022 les poursuites à son encontre — autorisant ainsi le Canada à la libérer — et convenu de les abandonner ensuite si les termes de l’accord étaient respectés.