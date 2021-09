Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, a pu quitter le Canada pour rejoindre la Chine

Au mois de décembre 2018, les autorités canadiennes arrêtaient Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei, dès sa sortie de l’avion. Le Canada venait d’agir sur la demande express des Etats-Unis de Trump, qui accusaient la CFO de fraude bancaire. La dirigeante était alors placée en résidence surveillée, et en représailles, la Chine arrêtait de son côté deux ressortissants canadiens sous le chef d’espionnage.

Cette affaire avait créé de très vives tensions entre Pékin et Ottawa, des tensions qui viennent peut-être de prendre fin : Meng Wanzhoua pu rejoindre la Chine et a été accueillie comme une véritable héroïne (tapis rouge et ballet de drones de rigueur) tandis que dans le même temps, les canadiens Michael Kovrig et Michael Spavor ont été libérés des geôles chinoises.

Ces libérations conjointes résultent d’un accord passé tout récemment entre le ministère américain de la justice et Huawei. Le représentant du ministère de la Justice David Kessler a ainsi reporté jusqu’au 1er décembre 2022 les poursuites qui étaient engagées contre Meng Wanzhou. Les poursuites seront même abandonnées si la dirigeante respecte les termes d’un accord de bonne conduite. Ce « retour à la normale » pourrait-il aussi présager d’un assouplissement d’Ottawa et de Washington vis à vis de Huawei ? C’est à voir…