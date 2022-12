Android 13 arrive en bêta sur le Nothing Phone (1)

Nothing a commencé la phase de bêta pour Android 13 concernant son smartphone Phone (1). La marque est un peu en retard par rapport à d’autres, comme Samsung, qui proposent déjà la version finale à leurs clients.

Il s’agit pour le moment d’une bêta fermée, c’est-à-dire qu’Android 13 est uniquement disponible auprès de certains testeurs. Mais Carl Pei, le patron de Nothing, assure que la bêta ouverte à tous sera en place d’ici deux semaines. Il n’a pas encore communiqué un jour précis. Aussi, il n’est pas précisé comment il est possible de rejoindre le programme de bêta fermée.

Nothing OS Android 13 closed beta starts today. Open beta in two weeks. — Carl Pei (@getpeid) November 30, 2022

Android 13 sur le Phone (1) s’appuiera sur Nothing OS 1.5.0, qui n’est autre que la surcouche de la marque. Carl Pei avait récemment fait du teasing à ce sujet en partageant une capture d’écran de la section « À propose du téléphone ».

À l’origine, il a été déclaré qu’Android 13 pourrait ne pas arriver sur le Phone (1) avant le début de 2023. Et ce, malgré les similitudes apparentes entre Android fonctionnant sur les appareils Pixel et le Phone (1). Des mises à jour récentes ont été déployées, notamment Nothing OS 1.1.7, qui a ajouté une meilleure prise en charge des AirPods d’Apple pour afficher le niveau de batterie dans le panneau des paramètres rapides. Il y a également une bascule Wi-Fi améliorée, ainsi que d’autres améliorations générales.