Le Nothing Phone 1 aura Android 13, mais pas avant 2023

Nothing a confirmé que son premier smartphone, le Phone 1, aura bien le droit à la mise à niveau vers Android 13. Mais il faudra être patient parce que la mise à jour n’arrivera pas avant le premier semestre de 2023.

Dans une déclaration à Android Authority, Nothing indique :

Nous travaillons sans relâche pour améliorer l’expérience des utilisateurs du Phone 1. Pour y parvenir, des mises à jour du système d’exploitation seront régulièrement disponibles en téléchargement. En ce qui concerne Android 13, ce sera lancé pour les utilisateurs du Phone 1 dans la première moitié de 2023. Avant de la lancer, nous voulons ajuster la mise à jour logicielle au matériel de Nothing. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de toute information supplémentaire.

Pour rappel, Google a déjà sorti la version finale d’Android 13 pour ses Pixel. N’importe quel constructeur peut maintenant proposer la version à ses utilisateurs (Oppo a commencé). Mais la plupart des marques ont une surcouche et doivent donc l’adapter à la nouvelle version d’Android. Google a déjà assuré que la mise à jour sera disponible avant la fin de 2022 sur les modèles de Samsung, Asus, HMD (Nokia), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi et plus encore.

Il faudra donc patienter avec Nothing, ce qui est fort dommage puisque le constructeur n’a’ qu’un seul smartphone à gérer contrairement à d’autres. De plus, sa surcouche est finalement assez proche de ce que propose Google. On pourrait penser que l’adaptation n’est pas bien compliquée. Malheureusement, il faudra attendre de longs mois.