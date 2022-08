Android 13 débarque sur les smartphones Oppo

Oppo annonce la disponibilité d’Android 13 avec sa surcouche ColorOS 13 sur ses smartphones. Cela concerne quelques smartphones au départ et d’autres auront le droit à la mise à jour au fil des mois.

Les premiers smartphones d’Oppo qui ont le droit à Android 13 seront les Find X5, Find X5 Pro et Find N. Le déploiement débute aujourd’hui. Oppo a pour projet de mettre à jour près de 35 smartphones d’ici la fin de 2022

Selon Oppo, le changement le plus important dans ColorOS 13 est le nouveau design Aquamorphic qui, selon la société, est « inspiré par le changement de couleur de la lumière entre le lever et le coucher du soleil au niveau de la mer ». Il est difficile de remarquer ces améliorations immédiatement lors de l’utilisation de la mise à jour car c’est une combinaison d’effets d’animation, de la disposition du design et de la hiérarchie du système d’Oppo. D’autres changements de conception sont plus perceptibles, du moins au début.

Aussi, la police du système a été ajustée pour améliorer la lisibilité, tandis que des éléments de Material You sont présents grâce à la sélection des couleurs basée sur le fond d’écran. On retrouve également une personnalisation supplémentaire sur l’écran de verrouillage avec des fonctions d’affichage permanent et des styles de conception accrus. Sur des appareils tels que le Find X5 Pro, l’écran AMOLED passe à 1 Hz lorsque le mode de l’écran toujours allumé (Always-On) est actif. Cela permet d’économiser 30 % d’énergie par rapport à ColorOS 12 selon le constructeur.