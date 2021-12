Oppo dévoile son premier smartphone pliable, le Find N

Oppo a une hotte remplie de nouveautés pour ses Inno Day (conférence du fabricant). Lunettes AR, processeur maison, et aujourd’hui donc le Find N, le tout premier smartphone pliable de la marque, un modèle plutôt compact une fois replié (écran 5,49 pouces), et de 7,1 pouces déplié (format 8.4:9). La dalle pliable AMOLED propose une définition de 1920 x 1772 pixels avec un taux de rafraichissement adaptatif (de 1 à 120 Hz).

Oppo vante tout particulièrement la charnière de cet écran pliable, composée de 136 éléments et qui permet de réduire l’effet de pli de 80% par rapport à la concurrence. Cette charnière autorise aussi plusieurs angles d’ouverture/fermeture de la dalle (FlexForm Mode), ce qui permet de passer d’un mode tablette à un mode mini-ordinateur.

Le Find N embarque un processeur Snapdragon 888 épaulé par 8 ou 12 Go de RAM (pas de MariSilicon X), une batterie 4500 mAh (avec charge sans fil 15W et charge inversée 10W), un capteur-poinçon en façade de 32 Mpx et un bloc photo à trois capteurs (capteur principale Sony IMX 766 de 50 Mpx + grand angle Sony IMX 481 de 16 Mpx + téléobjectif de 13 Mpx).

L’Oppo Find N sera proposé à la vente sur le marché chinois dès le 23 décembre prochain au prix de 1070 euros (7899 yuans) pour la version 8 Go de RAM/256 Go de stockage, et de 1250 euros (8999 yuans) pour le modèle 12/512 Go).