Oppo dévoile le MariSilicon X, un processeur maison annoncé à 18 trillions d’opérations par seconde !

A l’instar d’Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei ou bien encore de Google, OPPO dispose donc désormais de son processeur « maison », le MariSilicon X. Le fabricant chinois ne fait pas dans le détail : les fuites annonçaient la puce d’OPPO pour 2024, mais finalement, le MariSilicon X sera disponible sur le marché dans le courant du premier trimestre 2022 !

Le est gravé en 6nm et affiche des specs réellement impressionnantes, tout au moins sur la partie NPU (traitements d’IA) et l’ISP (traitement d’image). Le NPU du MariSilicon X culmine ainsi à 18 TOPS (trillion operations per second), soit plus que les 15,6 TOPS du NPU du A15 d’Apple ! Cette puissance permet de gérer de gros fichiers RAW, d’assurer la vision de nuit en 4K, le rendu d’image avec des couleurs codées en 20bit RAW, l’affichage en 4K Ultra HDR (20 bits RAW), etc. Le SoC intègre aussi un nouveau sous système de mémoire, le Tera bps, qui devrait encore améliorer les accès à la RAM.

En revanche, OPPO ne dit pas grand chose (pour ne pas dire dire rien du tout) sur les performances brutes du CPU et du GPU intégré. Pas benchs, pas de Tflops, mais l’on peut supposer qu’on en saura un peu plus d’ici la disponibilité de la puce.