Air Glass : Oppo dévoile des lunettes de réalité augmentée qui s’inspirent des Google Glass

Oppo a profité de sa conférence Oppo Inno Day pour dévoiler un processeur maison tr-s ambitieux, et des lunettes AR… plus design que réellement AR. Le concept des Air Glass se rapproche en effet clairement de celui des Google Glass. Ces lunettes AR ultra légères (30 grammes à peine) et très proches de véritables lunettes de vue en terme de design – un modèle est même compatible avec les verres correcteurs – permettront principalement de contrôler une interface donnant accès au contenu d’un smartphone ou d’une smartwatch connectée.

L’interface des Air Glass s’affiche donc en surimpression et il ne faudra donc pas compter pouvoir interagir avec des éléments AR sophistiqués et totalement intégrés dans l’environnement réel comme on le ferait avec un casque HoloLens 2. Ces précisions posées sur la table, les Air Glass restent une belle pièce de technologie et embarquent un processeur Snapdragon Wear 4100 ainsi qu’un micro projecteur, le Spark, dont le volume est d’à peine 0,5 cm3. Le Spark est une technologie d’affichage en micro-LED et à guide d’ondes par diffraction optique, ce qui assure un affichage « AR » à la fois lumineux (1400 nits) et suffisamment détaillé.

Un affichage en surimpression plutôt que de la véritable réalité augmentée

Les Air Glass s’interfacent avec un smartphone Oppo sous Colors OS 11 et peuvent être pilotées à distance par l’Oppo Watch 2, (d’un simple mouvement du poignet) ou par commandes vocales et/ou tactiles (les lunettes intègrent une barre de commande tactile). Deux modèles seront disponibles à la vente en Chine, dont un proposé avec des verres correcteurs. La commercialisation des Air glass est programmée pour le premier trimestre 2022, sans autre précision.