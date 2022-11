Samsung propose Android 13 pour le Galaxy S20 FE

Samsung continue de proposer la version finale d’Android 13 sur ses smartphones (et tablettes), et voilà que le modèle concerné aujourd’hui est le Galaxy S20 FE. Il accueille ainsi One UI 5.0, qui n’est autre que la surcouche de Samsung se reposant sur Android 13.

Le firmware avec Android 13 pour le Galaxy S20 FE a pour identifiant G780FXXUAEVK3. La mise à jour pèse environ 2 Go et se veut pour le moment disponible en Russie. Elle arrivera en France et dans les autres pays au fil des prochains jours et prochaines semaines. En effet, Samsung se charge de faire un déploiement progressif. Côté sécurité, on retrouve les correctifs de novembre 2022, à savoir les derniers en date.

Point à prendre en compte : le déploiement de la mise à jour concerne pour le moment le Galaxy S20 FE avec le processeur Exynos 990. Le modèle avec le processeur Snapdragon 865 n’y a pas encore le droit, mais cela viendra naturellement. Samsung n’a pas encore communiqué une date pour cette variante.

Comme le note SamMobile, Android 13 sera probablement la dernière mise à jour majeure pour le Galaxy S20 FE. Le smartphone a vu le jour en 2020 avec Android 10 au lancement. Il a ensuite eu le droit à Android 11 au début de 2021, Android 12 à la fin de 2021 et voilà maintenant Android 13.