Les Samsung Galaxy Tab S8 deviennent les premières tablettes à avoir Android 13

Samsung continue le déploiement d’Android 13 mais se penche cette fois-ci sur ses tablettes Galaxy Tab S8, au lieu d’uniquement se focaliser sur les smartphones. Elles deviennent ainsi les premières tablettes à avoir Android 13, à savoir le nouveau système d’exploitation mobile de Google.

Android 13 avec la surcouche One UI 5.0 de Samsung est maintenant disponible au téléchargement pour les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra dans plusieurs pays d’Europe. La version du firmware est X706BXXU2BVK4 pour la Galaxy Tab S8, X806BXXU2BVK4 pour la Galaxy Tab S8+ et X906BXXU2BVK4 pour la Galaxy Tab S8 Ultra.

Le seul « problème » en l’état est que la mise à jour ne concerne que les versions 5G de chaque tablette, plutôt que les modèles Wi-Fi. Ces derniers suivront dans les jours ou semaines à venir. Il est toutefois étonnant pour Samsung de d’abord privilégier les modèles cellulaires, sachant que les meilleures ventes concernent les modèles Wi-Fi.

Dans le même temps, Samsung propose Android 13 pour le XCover 6 Pro. Le numéro de version est G736BXXU1BVK2. Là encore, le déploiement concerne pour le moment plusieurs pays européens.

Samsung a déjà mis à jour plusieurs appareils vers Android 13, y compris les Galaxy S22/S21/S20, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, et plus encore.