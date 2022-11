Android 13 devient disponible pour les Galaxy S21, S20 et Note 20 de Samsung

Samsung a décidé de commencer la semaine en proposant la version finale d’Android 13 sur les Galaxy S21, Galaxy S20 et Galaxy Note 20. Pour rappel, les Galaxy S22 ont le droit à la mise à jour depuis la fin octobre.

Android 13 pour les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra est pour le moment disponible en Europe. Il n’est pas précisé si cela concerne tous les pays européens ou seulement quelques-uns. De toute façon, tout le monde aura le droit à la mise à jour puisqu’il s’agit d’un déploiement progressif. Les numéros de version sont G991BXXU5DVJC (S21), G996BXXU5DVJC (S21+) et G998BXXU5DVJC (S21 Ultra).

Dans le même temps, les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, ainsi que les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra sont également mises à jour. C’est assez surprenant de voir ces appareils, sortis en 2020, avoir la mise à jour si tôt, car Samsung propose habituellement les mises à jour en fonction de l’année de lancement d’un appareil. Dans tous les cas, c’est une bonne nouvelle, d’autant plus qu’Android 13 est l’une des dernières mises à jour majeures pour les Galaxy S20 et Note 20.

Pour ce qui est des numéros de version, on retrouve G98xFXXUFGVJE (Galaxy S20/S20+), G988BXXUFGVJE (Galaxy S20 Ultra) et N98xBXXU5GVJE (Galaxy Note 20/Note 20 Ultra).

Les Galaxy S21 FE et Galaxy S20 FE semblent ne pas avoir Android 13, mais cela devrait prochainement changer.