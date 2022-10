Android 13 est disponible pour les Galaxy S22 de Samsung

Samsung propose aujourd’hui la version stable d’Android 13 (One UI 5.0) pour les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Cela fait suite à une période de test avec plusieurs bêtas qui a eu lieu dans quelques pays.

Selon SamMobile, Samsung propose aujourd’hui Android 13 pour les Galaxy S22 dans quelques pays : Allemagne, Autriche, Croatie, Corée du Sud, France, Irlande, Italie, Pologne, Portugal, Serbie, Slovénie, Suisse, République tchèque et Royaume-Uni. D’autres pays l’auront bientôt, que ce soit au fil des prochains jours ou prochaines semaines les cas. Le firmware a pour référence S90xBXXU2BVJA.

Samsung a publié une vidéo mettant en évidence ce qui a changé avec Android 13 sur ses smartphones. La vidéo de Samsung commence par la nouvelle personnalisation de l’écran de verrouillage, destinée à aider les Galaxy S22 à rivaliser avec ce qu’Apple a apporté à iOS 16. Une autre caractéristique familière des iPhone est l’introduction des modes, qui permettent de régler rapidement les paramètres de son et de notification en fonction des activités quotidiennes.

Allant au-delà de l’alignement sur l’ensemble des fonctionnalités de l’iPhone, les options de l’écran de verrouillage de Samsung permettent d’utiliser un fond d’écran vidéo ou de changer périodiquement l’illustration. D’autre part, Android 13 offre plusieurs options de thèmes vibrants générés à partir de votre fond d’écran actuel.

Aussi, Samsung combine les paramètres de confidentialité et de sécurité en un seul espace. Ce tableau de bord de sécurité et de confidentialité est conçu pour être facilement lisible et compréhensible.

Si vous avez un Galaxy S22, vous pouvez vous rendre dans les paramètres pour installer Android 13.