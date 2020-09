Samsung annonce le Galaxy S20 FE : un Galaxy S20 moins cher

Samsung a présenté aujourd’hui une variante du Galaxy S20. Il s’agit du Galaxy S20 FE, avec FE qui correspond à Fan Edition. Le smartphone reste dans la catégorie haut de gamme, avec un prix réduit par rapport au Galaxy S20 de base.

Le Galaxy S20 FE a le droit à un écran AMOLED de 6,5 pouces avec un affichage de 120 Hz et à la puce Exynos 990 pour le modèle 4G ou Snapdragon 865 pour le modèle 5G. On retrouve aussi 6 ou 8 Go de RAM, 128 ou 256 Go d’espace de stockage (extensible avec une carte microSD jusqu’à 1 To), une batterie de 4 500 mAh, le support de la charge 25 W, le support de la recharge sans fil et la résistance à l’eau IP68. Le téléphone tourne sous Android 10 avec la surcouche One UI de Samsung.

Pour la partie photo, Samsung propose trois capteurs à l’arrière : capteur principal de 12 mégapixels (f/1.8), capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2) et téléobjectif de 8 mégapixels (f/2.4). À l’avant, le capteur photo fait 32 mégapixels (f/2.2).

Quels sont les principaux changements du Galaxy S20 FE par rapport au Galaxy S20 ? 6 Go de RAM au lieu de 8 Go, un écran 1080p contre 1440p et un téléobjectif de 8 mégapixels contre 64 mégapixels. Au niveau du design, on retrouve un châssis en polycarbonate contre du verre. D’autre part, le capteur d’empreintes sous l’écran est maintenant optique au lieu d’être à ultrasons.

À l'arrivée, le Galaxy S20 FE est décliné en six coloris : blanc, rouge, orange, vert menthe, lavande et marine. Il sera proposé à la vente le 2 octobre en quatre variantes.