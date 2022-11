Le Nothing Phone (1) aura bientôt Android 13 en bêta

Plusieurs constructeurs, notamment Samsung, proposent déjà Android 13 en version finale sur différents smartphones et voilà que Nothing va les rejoindre avec son Phone (1). Mais ce sera d’abord une bêta et non la version finale.

À l’origine, il a été dit qu’Android 13 pourrait ne pas arriver sur le Phone (1) de Nothing avant le début de 2023. Et ce, malgré les similitudes apparentes entre Android fonctionnant sur les appareils Pixel de Google et le Phone (1). Cependant, Carl Pei, le patron de Nothing, a partagé une capture d’écran du premier appareil de la marque fonctionnant avec la surcouche Nothing OS 1.5.0. L’écran « À propos de ce téléphone » indique que la surcouche se repose sur Android 13.

Des clients ont demandé à Carl Pei si un programme bêta était prévu. Il a suggéré que cela viendra « bientôt », sans en dire plus. Il ajoute qu’un programme de bêta publique sera également disponible. Pendant ce temps, plusieurs utilisateurs se plaignent du délai pour avoir Android 13 sachant que Nothing n’a qu’un seul smartphone à gérer et non plus comme d’autres constructeurs.

Il n’y a pour le moment pas de date précise pour l’arrivée d’Android 13 avec la surcouche Nothing OS 1.5.0 sur le Phone (1), que ce soit en bêta ou en version finale.