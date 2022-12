Android : Google fait appel de l’amende de 4,1 milliards d’euros de l’UE

Google conteste une amende record de plus de 4 milliards d’euros de l’Union européenne (UE) qui visait le rôle d’Android dans la restriction de la concurrence et du choix des consommateurs.

Google n’est pas d’accord avec l’amende

La société a déclaré avoir déposé un recours contre l’amende de 4,125 milliards d’euros parce qu’il y a des domaines qui nécessitent une clarification juridique de la part de la Cour de justice, la plus haute juridiction de l’UE.

Google avait précédemment fait appel auprès d’un tribunal inférieur, qui avait légèrement abaissé l’amende initiale de 4,34 milliards d’euros dans une décision largement favorable à la Commission européenne. Il s’agit d’une des plus grosses amendes jamais infligées par la commission, qui contrôle les pratiques anticoncurrentielles du bloc de 27 pays.

Dans sa décision de 2018, la commission a constaté que la domination d’Android entraînait moins de concurrence et de choix pour les consommateurs. Le groupe avait fait valoir que son système d’exploitation mobile gratuit et libre permettait d’avoir des téléphones moins chers et stimulait la concurrence avec son principal rival, Apple. Android est le système d’exploitation mobile le plus populaire, battant très largement iOS d’Apple pour ce qui est des parts de marché.

« Android a créé plus de choix pour tout le monde, pas moins, et soutient des milliers d’entreprises prospères en Europe et dans le monde », a souligné Google.

L’amende était l’une des trois importantes sanctions que la commission a infligées à Google entre 2017 et 2019, soulignant le rôle précoce de l’UE dans la répression des géants de la technologie.

Google fait également appel de sa première sanction de l’UE, une amende de 2,4 milliards d’euros pour avoir injustement favorisé son comparateur de prix Google Shopping. Ça ne s’arrête pas là, l’entreprise fait aussi appel de la troisième sanction, une amende de 1,49 milliard d’euros pour avoir abusé de sa position dominante dans la publicité lors de recherches en ligne.