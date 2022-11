PlayStation Plus : une fuite dévoile les jeux qui seront bientôt offerts

Sony n’a pas encore officialisé la liste des jeux PlayStation Plus qui seront offerts en décembre 2022, mais une fuite permet de connaître les titres. Il y aura trois jeux au total, comme le montre la fuite de Billbil-kun.

Le premier jeu offert sera Mass Effect Legendary Edition (PS4). Une seule personne se dresse entre l’humanité et la plus grande menace que l’univers ait jamais connue. Revivez la légende du commandant Shepard et redécouvrez la trilogie dans Mass Effect Legendary Edition. Cette version entièrement remasterisée et optimisée en 4K inclut tout le contenu solo de base et plus de 40 DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3, ainsi que des armes, des armures et des packs promotionnels.

En deuxième jeu, on retrouvera Biomutant (PS4, PS5). C’est un RPG post-apocalyptique en monde ouvert mâtiné de kung-fu bénéficiant d’un système de combat d’arts martiaux unique, mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants.

Et en troisième jeu, ce sera Divine Knockout (PS4, PS5). Mettez les divinités KO dans ce jeu de combat qui combine plateformes et vue à la 3e personne. Ici, on voltige dans tous les sens. Tout le monde est tout petit, mais surtout… tout-puissant.

Les jeux du PlayStation Plus seront disponibles au téléchargement dès le 6 décembre.