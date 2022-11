Elon Musk envisage un smartphone concurrent des iPhone et modèles Android

Elon Musk l’assure : il pourrait lancer son propre smartphone et ainsi concurrencer les iPhone d’Apple et les modèles d’autres marques qui tournent sous Android. Tout cela a un lien avec Twitter.

En l’état, Apple et Google autorisent l’application de Twitter sur l’App Store (iOS) et le Play Store (Android), permettant à tout le monde de la télécharger facilement. Mais que se passera-t-il le jour où les deux groupes la retireront s’ils jugent que c’est nécessaire, notamment parce qu’il y a un manque de modération ? C’est là qu’intervient la menace d’Elon Musk.

« J’espère bien sûr qu’on n’en arrivera pas là, mais oui, s’il n’y a pas d’autre choix, je ferai un téléphone alternatif », a tweeté le nouveau patron de Twitter.

I certainly hope it does not come to that, but, yes, if there is no other choice, I will make an alternative phone

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022