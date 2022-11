🔥 Star Wars: Squadrons est gratuit sur l’Epic Games Store

Star Wars: Squadrons est actuellement gratuit et peut être téléchargé par tout le monde. Le titre est offert sur l’Epic Games Store, et ce jusqu’au 1er décembre. Il restera disponible dans votre bibliothèque au-delà si vous le réclamez d’ici la semaine prochaine.

Développé par Motive Studios, Squadrons offre une expérience de combat spatial dans l’univers de Star Wars. Le jeu propose à la fois une campagne solo et un mode multijoueur compétitif, ainsi qu’un support complet en réalité virtuelle. Les vaisseaux emblématiques de la franchise tels que les chasseurs TIE, les X-Wings, les intercepteurs TIE, les Y-Wings et bien d’autres sont présentés sous forme de vaisseaux pilotables avec des intérieurs authentiques.

Voici comment le jeu est présenté :

Maîtrisez l’art du combat entre chasseurs dans une authentique expérience de pilotage avec STAR WARS: Squadrons. Attachez votre ceinture et ressentez toute l’adrénaline de combats spatiaux multijoueur à la première personne aux côtés de votre escadron. Les pilotes qui s’engageront se retrouveront aux commandes des chasseurs de la Nouvelle République et de l’Empire et combattront dans des combats spatiaux stratégiques en 5 contre 5. Modifiez votre chasseur, ajustez la composition de votre escadron en fonction de styles de jeu variables et éliminez vos adversaires. Les pilotes triompheront en équipe et accompliront des objectifs tactiques sur des champs de bataille connus et inédits, dont la géante gazeuse Yavin Prime et la lune brisée de Galitan.