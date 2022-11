Battlefield ne peut pas rivaliser avec Call of Duty, selon Sony

Sony cherche à contrer le rachat d’Activision Blizzard par Microsoft et a décidé d’utiliser Battlefield comme argument. Malheureusement pour Electronic Arts qui détient la licence, Sony vient tacler le jeu de guerre.

Dans un document déposé auprès de l’autorité britannique de régulation de la concurrence, la Competition and Markets Authority (CMA), Sony affirme que Call of Duty est une franchise d’une importance unique sur les consoles PlayStation et qu’elle ne peut être remplacée par des jeux comme Battlefield. Avec le rachat d’Activision Blizzard, Microsoft serait le nouveau propriétaire de Call of Duty.

Voici ce qu’indique Sony :

Call of Duty n’est pas reproductible. Call of Duty est trop bien implanté pour qu’un rival, aussi bien équipé soit-il, puisse le rattraper. Il a été le jeu le plus vendu presque chaque année au cours de la dernière décennie et, dans le genre des jeux de tir à la première personne (FPS), il est dans une large mesure le jeu le plus vendu. Les autres éditeurs ne disposent pas des ressources ou de l’expertise nécessaires pour égaler son succès. Pour donner un exemple concret, Electronic Arts — l’un des plus grands développeurs tiers après Activision — tente depuis de nombreuses années de produire un rival à Call of Duty avec sa franchise Battlefield. Malgré les similitudes entre Call of Duty et Battlefield — et malgré les antécédents d’EA dans le développement d’autres franchises AAA à succès (comme FIFA, Mass Effect, Need for Speed et Star Wars : Battlefront) — la franchise Battlefield ne peut pas rivaliser. En août 2021, plus de 400 millions de jeux Call of Duty avaient été vendus, tandis que Battlefield ne s’était vendu qu’à 88,7 millions d’exemplaires.