Phil Spencer répète (encore) que Call of Duty restera sur PlayStation après le rachat d’Activision Blizzard

Phil Spencer doit être un peu las de répéter tous les jours ou presque la même chose, mais à vrai dire, Sony fait suffisamment le sourd pour justifier quelques redites. Interviewé sur le site Decoder, Spencer a de nouveau réitéré que la franchise Call of Duty restera sur PlayStation, et qu’il se pliera à toutes les demandes des autorités de régulation à ce sujet. « Cette idée que nous écrivions un contrat qui dit le mot « pour toujours », je pense que c’est un peu idiot » déclare Spencer, « mais pour prendre un engagement à plus long terme avec lequel Sony et les régulateurs seraient OK, je n’ai aucun problème du tout avec ça ».

De fait, Spencer rappelle que les contrats commerciaux n’incluent pas de clauses de durée « infinie », mais que cela n’interdit pas de fixer une limite de temps très éloignée. Et histoire d’être bien certain que ses propos soient compris à leur juste mesure, le patron de Xbox se lance dans une explication de texte détaillée : « Call of Duty natif sur PlayStation, non lié au fait qu’ils doivent passer par le Game Pass ou en streaming. S’ils (Sony, Ndlr) veulent une version en streaming de Call of Duty, nous pouvons également le faire, tout comme nous le faisons sur nos propres consoles. Il n’y a rien de caché. Prenez le Call of Duty Modern Warfare II qui marche très bien sur PlayStation, qui marche très bien sur Xbox. Et le prochain jeu, le prochain, le prochain, le prochain, le prochain, en natif sur la plateforme, pas besoin de souscrire au Game Pass. Sony n’a pas besoin de prendre le Game Pass sur sa plate-forme pour que cela se produise. Il n’y a rien de caché. Nous voulons continuer à expédier Call of Duty sur PlayStation sans aucune sorte de « aha, j’ai compris le truc » […]. Je comprends les inquiétudes de certaines personnes à ce sujet, et j’essaie simplement d’être aussi clair que je peux l’être. »

On note que malgré les propos répétés de Spencer, Sony s’arqueboutte depuis plusieurs mois sur sa position, au point que l’on est en droit de se demander si les soupçons affichés par le géant japonais ne sont pas une forme de communication stratégique visant à convaincre les régulateurs et à faire capoter le rachat dans son ensemble, quelles que soient les assurances concernant Call of Duty. Il faut dire que le rachat d’Activision Blizzard apporterait à Xbox un grand nombre de licences populaires, des licences qui pourraient fournir un avantage décisif à Xbox dans la bataille des exclusivités (moteur de ventes de consoles côté PlayStation, moteur d’abonnements au Game Pass côté Xbox). Ces licences en grand nombre ne sont pas de nature à faire sourciller les régulateurs (leurs ventes restent très inférieures à celles d’un Call of ), raison pour laquelle, peut-être, Sony préfère jouer le couplet de « la fin des haricots » en évoquant l’arrêt possible de Call of sur PlayStation afin de mettre ces mêmes régulateurs en mode « panique ».