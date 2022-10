Call of Duty Modern Warfare 2 : la version disque ne comprend pas le jeu, juste 72 Mo de données

Call of Duty: Modern Warfare 2 sort cette semaine et les joueurs qui ont acheté la version disque ont découvert que le support comprend… 72 Mo de données. En effet, le jeu n’est pas disponible sur le disque, il faut le télécharger.

Activision propose ainsi un disque factice, ce qui signifie que les copies physiques de Call of Duty : Modern Warfare 2 devront toujours se connecter à Internet pour obtenir une copie du jeu. C’est un processus qui a fait l’objet de nombreuses critiques par le passé, notamment parce qu’il peut entraver la conservation des jeux, forcer les mises à jour des firmwares et, plus généralement, pousser les propriétaires vers des versions DRM de jeux qui pourraient ne pas fonctionner correctement dans les années à venir.

Un élément notable est que le téléchargement est lourd, très lourd même. Il faut compter 150 Go pour télécharger le nouveau Call of Duty. Ceux qui ont une petite connexion devront donc être très patients avant de réellement pouvoir partir à la guerre. Il y a également des pays où un quota Internet mensuel existe, même sur les connexions fixes. Même certaines régions aux États-Unis ont de tels quotas en 2022. Autant dire que les 150 Go vont leur faire mal.

Malheureusement, cela semble faire partie d’une nouvelle stratégie d’Activision visant à abandonner les sorties physiques. L’éditeur encourage déjà les précommandes numériques afin d’obtenir un accès anticipé à la campagne et d’acheter l’édition spéciale « Coffre d’armes ».