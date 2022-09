Call of Duty : date de sortie de Warzone 2.0, des détails sur Modern Warfare 2 et Warzone Mobile

Activision a fait plusieurs annonces aujourd’hui autour de Call of Duty, notamment pour Warzone 2.0 et Modern Warfare 2. Il y a également Call of Duty: Warzone Mobile.

Warzone 2.0 a une date de sortie

Warzone 2.0 est une nouvelle suite massive du populaire jeu de tir de battle royale de Call of Duty. Le nouveau titre se déroulera sur une toute nouvelle carte appelée Al Mazrah, qui associe combats dans le désert et villes tentaculaires. Outre des dizaines de nouvelles zones et de nouveaux points d’intérêt à explorer, Al Mazrah comprendra également une nouvelle version du Goulag de Warzone, qui obligera les joueurs à se battre pour s’en sortir dans des matchs 2v2. Le nouveau Goulag comprend quelques nouveaux mécanismes, comme un gardien qui rôde et des armes dispersées sur la carte.

Le jeu introduit également une nouvelle tournure à la formule de la battle royale avec de multiples cercles sur la carte qui sépareront les groupes de joueurs avant de les rassembler pour quelques combats décisifs. Le jeu comprendra aussi un nouveau mode appelé DMZ, dans lequel les joueurs devront pénétrer dans le champ de bataille, puis s’en extraire avec tout l’équipement dont ils disposent.

Call of Duty : Warzone 2.0 sortira le 16 novembre prochain sur PC et consoles.

Des détails sur Modern Warfare 2

Il y a aussi des informations sur le mode multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare 2. L’une des nouveautés marquantes est le système Loadout 2.0, qui s’appuie sur la personnalisation des armes d’Infinity Ward dans Modern Warfare de 2019 en donnant aux joueurs plus de moyens de personnaliser leur arme, en regroupant l’arsenal en fonction de leur plateforme d’arme. Ce système fera également partie de Warzone 2.0, donnant aux joueurs plus d’options pour personnaliser leur équipement.

Modern Warfare 2 mettra également à jour la formule multijoueur de Call of Duty de diverses manières, avec des améliorations au niveau du sprint et de la nage. Le jeu comprend aussi quelques ajouts plus importants comme des playlists multijoueur à la troisième personne, le retour du mode coopératif Spec Ops et des joueurs IA sur certaines cartes et certains modes extra-larges. Infinity Ward a également mentionné un nouveau mode appelé Raids, mais n’a pas donné de détails à ce sujet lors de la présentation.

D’autre part, la bêta arrive le 16 septembre sur PlayStation (pour ceux qui ont pré-commandé le jeu). Cela arrivera le 22 septembre sur Xbox et PC.

Call of Duty: Warzone Mobile pour 2023

Enfin, il y a Call of Duty: Warzone Mobile qui sera disponible en 2023 sur iOS et Android. La bande-annonce semble montrer de nombreux endroits de la carte originale de Verdansk de Warzone, avec de nombreuses mises à jour pour garder les choses intéressantes. Activision a également annoncé que le jeu sera doté de Loadout 2.0 et d’une progression croisée avec Warzone 2.0 et Modern Warfare 2, ce qui permettra aux joueurs de faire progresser leur battle pass en déplacement.