L’Europe lance plusieurs enquêtes visant TikTok pour les données et le RGPD

Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a confirmé que plusieurs enquêtes visant TikTok étaient en cours. Elles se concentrent essentiellement sur les données et le respect du RGPD.

« Les pratiques de TikTok en matière de données, notamment en ce qui concerne les transferts internationaux de données, font l’objet de plusieurs procédures en cours », écrit Ursula von der Leyden dans une lettre. « Il s’agit notamment d’une enquête de la [Commission irlandaise de protection des données] sur le respect par TikTok de plusieurs exigences du RGPD, y compris en ce qui concerne les transferts de données vers la Chine et le traitement des données des mineurs, et d’un litige devant les tribunaux néerlandais (en particulier concernant la publicité ciblée concernant les mineurs et les transferts de données vers la Chine) ».

La présidente de la Commission européenne répondait aux inquiétudes soulevées par des membres du Parlement européen concernant l’accès potentiel des autorités publiques chinoises aux données TikTok des citoyens européens.

Les pratiques de l’application en matière de données sont sous le feu des projecteurs de l’Union européenne depuis un certain temps. Au début de l’année, TikTok a accepté d’appliquer certaines politiques concernant les publicités et le contenu de marque à la suite d’une plainte accusant l’application d’enfreindre les règles européennes de protection des consommateurs.

Au début du mois, le réseau social a admis que les employés dans plusieurs pays, dont en Chine, avaient accès aux données des utilisateurs européens. C’était un secret de Polichinelle et voilà que le réseau social l’a annoncé publiquement.