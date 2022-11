TikTok révèle que la Chine a accès aux données des utilisateurs européens

TikTok, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs, a confirmé que les employés dans plusieurs pays, dont la Chine, ont accès aux données des utilisateurs européens. C’était un secret de Polichinelle et voilà que le réseau social l’annonce publiquement.

C’est dans un communiqué que TikTok a décidé de faire le point concernant sa politique de confidentialité qui touche l’Europe. Le groupe indique :

Nous stockons actuellement les données des utilisateurs européens aux États-Unis et à Singapour. Sur la base d’un besoin démontré pour faire leur travail, sous réserve d’une série de contrôles de sécurité et de protocoles d’approbation robustes, et par le biais de méthodes reconnues par le RGPD, nous autorisons certains employés de notre groupe d’entreprises situés au Brésil, au Canada, en Chine, en Israël, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis à accéder à distance aux données européennes des utilisateurs de TikTok. Nos contrôles de sécurité comprennent des contrôles d’accès au système, le chiffrement et la sécurité du réseau.