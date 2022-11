Salto, le Netflix français, est à vendre

C’est un échec pour Salto, la plateforme de streaming française de TF1, France Télévisions et M6, au point qu’elle est déjà à vendre, à peine deux ans après son lancement, rapportent Les Échos.

Salto connaît des difficultés

TF1 et M6 ont pris la décision de se retirer de Salto, comme cela a été acté lors d’un conseil de surveillance. France Télévisions doit encore prendre sa décision à ce sujet.

Si la volonté de Salto est de promouvoir « le rayonnement de la création audiovisuelle française et européenne », la stratégie derrière son catalogue, composé à la fois de contenus exclusifs (étrangers et français) et de nombreuses rediffusions de programmes TV, interroge. Certains programmes sont en effet déjà accessibles gratuitement sur les plateformes de replay des chaînes propriétaires de Salto. Et des séries événements ne sont pas diffusées simultanément sur la plateforme.

Salto compte 800 000 abonnés, ce qui est assez faible si l’on compare à Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+. Certes, ces plateformes ont eu une audience mondiale, mais il y a quelques informations concernant le public français. Netflix, par exemple, a déjà annoncé avoir passé le cap des 10 millions d’abonnés en France.

Les programmes qui constituent Salto aujourd’hui sont justement un des points cruciaux en cas de vente. « Celui qui achèterait partirait avec la plateforme technologique, mais quid des contenus ? Les trois maisons mères de Salto seront-elles prêtes à mettre à disposition leurs contenus phares à un concurrent ? », s’interrogeait ces derniers jours un proche du dossier. Peut-être que TF1, France Télévisions et M6 ont intérêt à fermer Salto si elles ne sont pas prêtes à vendre assez de programmes.

Salto dégage autour de 50 à 60 millions d’euros de revenus et 180 millions de pertes brutes pour ses actionnaires (avant les recettes pour la distribution et les programmes versées par Salto). Il n’y a pas encore de modèle économique stable.