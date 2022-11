Le service de streaming français Salto va-t-il fermer ses portes avant la fin du mois ? TF1, France Télévisions et M6, qui gèrent la plateforme, doivent se réunir dans les prochains jours afin de prendre une décision à ce sujet.

Bientôt la fin de Salto ?

Officiellement, « aucune décision n’est prise » à TF1, après que la Lettre A a affirmé, il y a une dizaine de jours, que son nouveau directeur général, Rodolphe Belmer, souhaitait en sortir. « Nous n’avons pas de stratégie préétablie », prétend-on à M6. Quant à France Télévisions, c’est le scepticisme qui domine.

Le 26 octobre dernier, Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, a été auditionnée en commission des affaires culturelles à l’Assemblée nationale. Elle a déclaré aux députés qu’elle était à la recherche de 45 millions d’euros pour boucler le budget 2023 de France Télévisions. Il se trouve qu’il s’agit exactement de la même somme qu’elle devait obtenir de ses partenaires en échange de la part de France Télévisions dans Salto quand, anticipant la fusion de TF1 et de M6, elle avait annoncé, il y a un an, qu’elle s’en retirerait. Il se trouve que le mariage de TF1 et M6 n’aura finalement pas lieu.

« Il y a trois possibilités », explique un acteur du dossier au Monde. « Soit aucun des trois actionnaires ne remet d’argent, et il faut liquider. Soit ils s’entendent pour renforcer la plate-forme – mais ce n’est pas le scénario le plus probable. Soit l’un des partenaires ou un acteur extérieur, tel qu’un producteur, rachète les parts des autres. Mais alors, il devra avoir les reins solides. »

Thomas Follin, dirigeant du service de streaming, tente de défendre Salto, assurant que les abonnés sont plutôt fidèles (entre 2h10 et 2h30 d’usage sur la plateforme tous les deux jours environ) et que 60% des utilisateurs ont moins de 35 ans.

À voir donc quel sera le sort de Salto dans quelques jours avec une potentielle fermeture. Le service compte moins d’un million d’abonnés.