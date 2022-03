Salto : France Télévisions va partir et laisser TF1/M6 aux commandes

Salto va changer, en passant de trois à deux propriétaires. France Télévisions va cesser sa participation dans le service de streaming si la fusion de TF1 et M6 est approuvée, indique un communiqué commun des trois groupes.

Départ de France Télévisions de Salto

« Par l’accord signé ce jour, les groupes TF1 et M6 s’engagent, en cas de réalisation de leur projet de fusion, à racheter la participation de 33,33 % de France Télévisions pour une valeur définitive de 45M€. Le nouveau groupe détiendrait alors 100 % de Salto pour développer un projet de streaming », indique le communiqué. Mais en l’état, Salto reste contrôlé par les trois parties, et ce tout au long de 2022.

La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, « a indiqué qu’elle voulait sortir. Donc, on est en train de trouver une solution avec elle pour que cela se fasse en bonne et due forme », a déclaré Gilles Pélisson, président du groupe TF1. « Si le futur groupe venait à se créer, mécaniquement on aura 66% et France TV 33% de Salto », a-t-il rappelé, lors d’une discussion au forum professionnel de Séries Mania, le plus grand festival d’Europe de séries.

Comme on peut s’en douter, une telle fusion de TF1 et M6 va nécessiter une longue procédure. Il faut s’assurer qu’il n’y aura pas l’équivalent d’un monopole, étant donné la puissance des deux groupes (surtout TF1).

Concernant Salto, le succès n’est pas vraiment au rendez-vous. Le service de streaming a échoué à séduire 1 million d’abonnés en 2021, alors qu’il s’agissait de son objectif. Les Français préfèrent s’abonner à Netflix, Disney+ ou Prime Video. Rien que Netflix frôle les 10 millions d’abonnés en France.