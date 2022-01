Salto a échoué à séduire 1 million d’abonnés en 2021

La plateforme de streaming française Salto ne connaît pas vraiment le succès. Elle n’a pas été en mesure d’atteindre ses objectifs, à savoir attirer un million de personnes en 2021 selon une enquête à paraître de Capital.

Pas de succès pour Salto

Salto peine très clairement à se faire une place en France. L’un des problèmes vient probablement des contenus exclusifs. Toujours selon Capital, seulement 1,7% des programmes disponibles sur la plateforme de streaming sont des « Inédits Salto ». Cela représente 255 heures. Tout le reste est du contenu existant, récent ou non.

Il faut dire que quelques programmes auraient pu attirer du monde. Par exemple, Salto a été l’unique diffuseur en streaming en France pour la réunion de la série Friends. Celle-ci était très attendue. Il en va de même pour la réunion célébrant les 20 ans des films Harry Potter. Celle-ci est disponible depuis quelques jours et c’est là encore Salto qui a l’exclusivité en France. Mais il semblerait que les Français ont pris l’essai gratuit d’un mois et ont rapidement résilié.

Trois formules sont proposées. La première coûte 6,99€/mois et concerne un utilisateur. On retrouve ensuite une formule Duo à 9,99€/mois pour deux personnes et une formule Tribu à 12,99€/mois pour quatre utilisateurs en simultané.

À l’arrivée, les Français semblent préférer Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+. Rien que chez Netflix, il y avait plus de huit millions d’abonnés en France il y a un an. La plateforme n’a depuis pas dévoilé ses nouvelles données françaises.