Twitter Blue : les nouveaux comptes doivent attendre 90 jours avant de payer la certification

C’est le 29 novembre prochain que l’abonnement Twitter Blue sera de retour et permettra donc de payer pour avoir la certification de son compte avec le badge bleu. Mais les nouveaux comptes devront patienter pour être en mesure de s’abonner.

« Les comptes Twitter nouvellement créés ne pourront pas s’abonner à Twitter Blue pendant 90 jours. Nous pouvons également imposer des périodes d’attente pour les nouveaux comptes à l’avenir, à notre discrétion et sans préavis », indique le réseau social sur son site. On peut se douter que la plateforme veut éviter la pagaille qui a eu lieu ces derniers temps avec plusieurs comptes se faisant passer pour des marques ou personnalités, et s’abonnant à Twitter Blue pour avoir la certification et ensuite partager de fausses informations, des insultes ou autre.

Dans les 48 heures qui ont suivi le lancement de la nouvelle offre, de nombreux comptes se sont fait passer pour ceux de célébrités ou de grandes entreprises, de LeBron James à Nintendo. L’entreprise pharmaceutique Eli Lilly a même dû s’excuser après le succès d’un tweet émis avec un compte à son nom, doté de la coche bleue, qui promettait de l’insuline gratuite.

D’autre part, dans le système qui sera lancé le 29 novembre, « tout changement de nom causera la perte du badge bleu jusqu’à ce que le nom soit vérifié par Twitter », a promis Elon Musk. Il a aussi précisé que les personnes qui ne s’abonneront pas perdront la coche bleue (si elles l’avaient obtenue gratuitement) dans les mois qui viennent.