Twitter en plein chaos : explosion du nombre de faux comptes certifiés

Le chaos s’amplifie chez Twitter : le lancement du petit badge bleu à 8 dollars/mois pour la certification du compte a tout simplement conduit… à une explosion de faux-comptes certifiés ! Nintendo, Lebron James, George W. Bush, Nestlé, Pepsi, on ne compte plus le nombre de faux comptes de personnalités ou de marques qui affichaient pourtant le badge de la légitimité. Elon Musk a bien menacé de bannissement les comptes frauduleux, mais rien n’y a fait. Comble du pathétique, le chassé croisé de déclarations contradictoires entre Elon Musk et Esther Crawford, directrice chez Twitter des produits en développement, les deux dirigeants annonçant successivement l’arrêt puis le lancement du petit badge bleu dans une atmosphère de cacophonie générale.

Exemple d’un faux compte certifié par le petit badge bleu. Et Mario vous passe bien le bonjour à sa façon

Cette ambiance délétère a fait fuir les annonceurs, ce qui n’améliorera sans doute pas la rentabilité du réseau social. Pour rappel, 90% du CA de Twitter provient directement ou indirectement de la pub. Twitter tangue donc de tous côtés, ce qui paradoxalement se traduit par l’afflux de nouveaux utilisateurs sans doute intrigués par tout ce vacarme et cette communication totalement anarchique.